震撼全美！美媒：前國安顧問將作證川普指示「通俄」

美媒報導指出，佛林已準備好作證，咬出大選期間指示他通俄的就是川普。（美聯社）

2017-12-02 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕通俄門案再傳新進展！美國總統川普的前國安顧問佛林（Michael Flynn）1日坦承對FBI說謊，以及川普政權交接團隊有名「高級成員」指示他與俄羅斯官員接觸。而有美媒爆料，該名「高級成員」就是川普女婿庫西納（Jared Kushner），更有消息指出，佛林已準備好作證，2016年大選期間指示他通俄的就是川普本人！

綜合外媒報導，在通俄門特別檢察官穆勒（Robert Mueller）上任後，佛林是第4個被起訴的人，但他是「首位被起訴的川普政府前官員」，也是唯一在川普當選後獲得高階官員職務的人，這讓通俄門的調查愈來愈接近川普政府的核心。佛林在1日時坦承自己曾對FBI說謊，未如實陳述自己在政權交接期間、與前俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）的往來接觸。

據《CNN》報導，佛林的認罪協議文件指出，曾經收到總統川普交接團隊中一名「高級成員」的指示，才會與俄羅斯聯繫，共同討論聯合國安理會有關以色列殖民區決議案的投票。法庭文件並未公開遭指控的高級成員的身分，而《CNN》引述知情人士消息指出，這位「高級成員」正式川普的女婿白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）。

據《ABC News》報導，佛林已經承諾在通俄門調查中「全力配合」，已經準備好作證，川普曾在2016年大選中指示他與俄羅斯官員接觸，最初是為了與俄羅斯商討共同討伐在敘利亞的激進組織「伊斯蘭國」（IS）。

佛林與檢方合作的原因仍不清楚，報導指出，佛林近期感到「被川普拋棄」，同時憂心會被抗辯期間龐大的律師費用壓垮，因此決定與檢方達成認罪協議。另外，穆勒的調查範圍以不單只是川普團隊與俄國共謀，甚至還涵蓋各種有問題的商業交易，以及川普本人是否試圖妨礙調查。種種跡象指出，佛林同意作證指控交接團隊、其他高級成員，甚至是川普本人也可能陷入調查風暴。