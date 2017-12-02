70歲阿嬤造蘇聯冷戰化武！拿安養院爺爺奶奶試毒...

70歲的老奶奶竟然在安養院的廚房中製造出冷戰時期蘇聯所使用的毒物，還加入其他老人的食物與飲料中來試毒。示意圖。（資料圖，歐新社）

2017-12-02 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕最毒婦人心！一名70歲的阿嬤貝蒂竟在老人安養院的廚房中，自行製作出冷戰時期蘇聯所使用的劇毒「蓖麻毒蛋白」，還偷加到其他老人的食物中來試毒，所幸並未造成任何傷亡。而貝蒂已經遭到美國聯邦調查局（FBI）逮捕，她對FBI表示，會這麼做只是因為她對植物萃取出的毒物「很有興趣」。

據《法新社》報導，事件發生在美國佛蒙特州謝爾本一間名為「Wake Robin」的老人安養院，這間安養院宣傳時，強調居住的爺爺奶奶們都相當「有活力且積極」，而且可以在這個社區「做自己」。不過，70歲的嫌疑犯貝蒂（Betty Miller）實在太過「做自己」，她因涉嫌持有「大量危險物質」，在11月30日被FBI逮捕。

報導指出，FBI於這週接獲安養院內有危險物質的通報，前往搜索時在貝蒂的房間中發現一罐瓶子，上頭的標籤寫著「蓖麻毒蛋白」，化驗後竟發現這是貨真價實的劇毒，FBI立刻再次搜索了貝蒂的房間，想不到除了蓖麻毒蛋白外，還發現了從蘋果、東北紅豆杉、櫻樹、蓖麻與毛地黃等植物中萃取出的有毒物質

FBI發表聲明指出，嫌疑犯貝蒂對植物性的毒藥相當有興趣，因此藉由網路學習其調製方法。不僅如此，貝蒂還在安養院的廚房成功合成出蓖麻毒蛋白，並把其他爺爺奶奶當成白老鼠，把合成出來的蓖麻毒蛋白偷加在他們的食物與飲料中，實驗劇毒的功效。另外，FBI也強調他們已經清除了房間內所有殘留的有毒物質。而安養院也發表聲明指出，嫌犯正在接受司法調查，不會再回到安養院中。

蓖麻毒蛋白早在冷戰時期就被蘇聯做為生化武器，平均致死量約為0.2毫克，只要吸入、皮膚接觸到就會產生毒性反應。若是不慎吞嚥，主要會傷害到腸胃系統，並在6~12小時內毒性發作，出現嘔吐、腹瀉、呼吸困難等症狀，嚴重致脫水、肝腎損害問題。而若是經由呼吸道吸入，可能24小時後才出現中毒反應，中毒者會出現呼吸窘迫、胸悶、咳嗽、大量出汗等症狀，並使中毒者脫水，幾天後恐因器官衰竭而死。