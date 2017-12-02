該不該救？胸口刺「放棄急救」 男昏迷瀕死醫生好兩難

男子胸口刺有「拒絕緊急救治（Do not resuscitate，DNR）」字樣，讓在場的醫生陷入兩難的局面。急救示意圖，與本新聞無關。（歐新社檔案照）

2017-12-02 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名70歲男性慢性病患，日前因體內酒精濃度過高引發嚴重昏迷而被送至急診室，然而，就在醫護人員將病患的衣服解開時，意外發現他胸口刺有「拒絕緊急救治（Do not resuscitate，DNR）」字樣，讓在場的醫生陷入兩難的局面。

根據發布在最新一期《新英格蘭醫學雜誌》中的案例，上述病患送入急診室時已陷入嚴重昏迷，須立即進行急救。由於第一時間聯絡不到家人，在場的醫護人員陷入兩難，最後決定暫時無視病患的刺青，施以急救以阻止不可逆的狀況發生，同時對此案例進行道德諮詢。

然而，在審查病患情況後，接受院方諮詢的道德顧問建議尊重病人的要求，認為依據紋身內容來傳遞真實意願是合理的，而法律有時不夠靈活，基於院方立場，應要接受並尊重患者意志下的最大利益。

報導指出，院方接受了上述建言，隨後更由社工部門向當地衛生局進行查詢，確認該名病患曾簽署「放棄緊急救治」的法律文件，與紋身一致。病患的健康狀況逐漸惡化，最終逝世於院內，臨死時院方遵照其意願，並未施加心肺復甦術或氣切等急救措施。

《新英格蘭醫學雜誌》指出，這起案例發生後獲醫界廣泛討論，因為「刺青」過去常被視作一時衝動或酒精影響下的產物，而不具有任何法律意義，然而，這起事件再度喚起民眾對於相關議題討論的熱度。