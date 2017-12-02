天津高樓大火釀慘劇 外界疑藉機清理低端人口

2017-12-02 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國天津河西區於昨（1）日凌晨4點多發生高樓大火，位於友誼路與平江道路口的一棟大廈，從38樓傳出火災，造成5人受傷，10人不幸身亡。天津市委書記李鴻忠災後抵達現場，強調要在全市進行普查和預防整改，這也讓外界懷疑，天津是否也將開始清理「低端人口」。

綜合外媒報導，起火的大廈為緊鄰天津城市大廈的配套公寓，頂部廣告牌顯示其名稱為泰禾「金尊府」，天津消防隊指出，起火時大廈正在裝修中，而起火物為裝修材料，大部份死傷者為裝修工人。而當地居民指出，起火樓層內部的消防通道被雜物堵塞，煙霧探測器被塑膠套包起來。裝修工人焊接時，地面也沒有舖設任何防護用具，火花直接掉落地面，容易點燃周邊的可燃物。

該居民表示，自己曾經向當地政府部門投訴，官方於9月3日回覆指出，居委會工作人員已要求負責人一天之內將消防通道、煙霧探測器恢復原狀。官方於9月27日再度表示，所有消防設施已經恢復到位。對此嚴重事故，天津市副市長孫文魁召開記者會公開道歉：「我作為分管城市建設和管理工作的副市長，有不可推卸的責任。在此，我對遇難者表示深深地哀悼，對遇難者家屬表示慰問和深深的歉意。」

值得注意的是，天津市委書記李鴻忠災後抵達現場，強調要「舉一反三」、「迅即在全市進行普查和預防整改，重點是隱患的排查，防止類似事故發生」。種種疑點以及高層似曾相識的對外說法，讓中國網友以及部分分析開始懷疑，天津是否也將開始進行「大動作」，開始大排查清理「低端人口」。

報導指出，中國人民之有此疑慮，是因北京11月中一棟公寓發生大火後，北京市委書記蔡奇前往勘災，表示全市要加強對「三合一」、「多合一」場所、工業大戶、散亂污企業與違建的清理，對每家每村進行地毯式搜查。至此之後，北京進行為期40天的「大排查」，數以萬計人民被政府當成「低端人口」，被趕出自己租的住處中，在寒冬中流離失所。因此天津大火後，中國政府將會有什麼動作，外界都相當關注。