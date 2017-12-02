習近平建全新反腐機構 範圍恐擴及國營企業數百萬人

習近平在19大後力推全新的反腐機構，範圍擴大到政府出資的企業，引起了中國法學界的強烈反彈。（資料圖，路透）

2017-12-02 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平下令反腐，將許多政敵送進監獄，使共產黨內高層人人自危，藉此手段成為了中國幾十年來最強的領導人。而習近平在19大之後，更力推全新的反腐機構，除了共產黨員外，只要是領中國政府工資的人都可逮捕，而這引起了中國法學界的強烈反彈。

據《紐約時報》報導，中國目前的反腐敗監督機構是共產黨的一個部門，但只能管轄8900萬名黨員，據中國政府近期推出的《國家監察法》草案指出，新的反腐機構則涵括了政府出資的事業單位的員工，範圍擴大到在大學、國營企業任職的數百萬以上的人民。

對此，40名法律學者對此頗感疑慮，來自上海的法學教授童之偉表示，「監察法草案在人權保障方面有些地方明顯有所倒退，監察機關權力太大，並且缺乏來自官方的權力制約」；北京的律師程海則認為新法案是「對法治精神的嚴重打擊」、「原則上，每個嫌疑犯的人權也應該受到保護。」

但報導指出，由於中國的政治環境惡劣，在習近平上位的前5年內有許多維權律師遭到監禁。而批評新法案的反對者之中，許多人是北京和上海的著名大學的法學教授，他們一直避免參與維權案件。連最近在批評新委員會時，也努力把自己表現為「忠誠的反對者」。這些學者如履薄冰，他們努力表現出自己並非「挑戰共產黨的統治」，而是要求共產黨「履行對法治的承諾」。

在指出新法的種種問題後，上海法律學者童之偉仍打圓場表示：「最終的決定取決於黨中央領導」、「作為法律專家、作為公民，我們只是在盡力履行責任，那就是把我們的意見提出來。」