鬆餅屋店員值大夜偷睡覺 客人擅闖廚房自製宵夜成網紅

2017-12-02 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國南卡羅來納州西哥倫比亞，一名36歲男子波溫（Alex Bowen），日前徹夜狂歡後，凌晨前往住家附近的鬆餅屋覓食，卻發現輪值大夜班的店員，正在「夢周公」，心血來潮偷偷潛入廚房，自製培根起司牛，並自拍上傳臉書，引發媒體爭相報導、網友熱烈討論。

《ABC新聞》報導，波溫表示，事發當天他與友人參加派對，席間喝了不少酒，凌晨返家後肚子餓，決定外出步行至位於隔條街、24小時營業的鬆餅屋用餐，未料進到店內後，站在櫃台前10分鐘，仍不見服務人員出來接待，還跑出屋外找人。

報導指出，正當波溫困惑不已時，才偶然瞧見店員坐在椅子上打盹，他疑似不想打擾對方好眠，加上飢腸轆轆，便自行走入後方廚房，利用現有食材製作培根起司牛，再將環境清理乾淨，離去前還大玩自拍梗，讓半趴著打瞌睡的店員，一併入鏡，上傳臉書後被瘋狂轉載。

波溫指出，他在「做亂」的過程中，該名員工不曾醒來過，也沒有其他客人光顧，並自招當天沒有付費便走人，但之後有回到店裡補給餐費。波溫還調侃，希望未來去用餐時，店員能保持清醒狀態，「但沒有也無妨，有了這次經驗，我就知道該怎麼做了」。

這起事件還吸引《CBS》、《NBC》、《FOX》等知名美媒報導，網友聞訊驚呼，「這是令人終生難忘的特殊經驗」、「哈哈哈，難以置信」、「你紅了，英雄」、「兄弟，我好羨慕你」、「太糟糕了」、「你會害到店員」。據悉，鬆餅屋主管得知後，除感謝波溫點出店家管理問題，還詢問他是否有意願擔任秘密客，協助評核店家日常表現，但並未說明將如何懲處該名店員。