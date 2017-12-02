北韓再射飛彈中國協商不力？官媒喊「中國盡力了！」

2017-12-02 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於11月底再度發射洲際飛彈，美國已決定動員英國、澳洲、加拿大和紐西蘭，對北韓海上貿易展開全面封鎖。作為被國際社會期望能穩定北韓局勢的中國，官媒《環球時報》社評表示，中國已經「盡力了」。

中國官媒《環球時報》今日（2）刊登社評，表示「中國在穩定北韓局勢上已盡力了，我們（中國）既說服不了朝鮮（北韓），也勸不動美國」，並說，中國接下來能做的，就是盡力爭取局勢緩和，同時做好準備面對最壞狀況。

社評說明中國在北韓與美國間的立場，在北韓方面，中國是「迄今堅持對朝鮮（北韓）奉行友好政策的少數國家之一」，也是目前北韓的最大貿易國，且曾在安理會中反對對北韓展開全面貿易禁運，但中國仍有參加聯合國制裁北韓。然而中國強調「制裁不能打擊朝鮮民生」，因此對北韓問題難以施力。

美國方面，社評認為，北韓危機源自「美國、南韓與朝鮮之間的敵對不斷激化」，因此「中國責任論」是錯誤的，國際社會不應把穩定北韓局勢的希望寄託於中國。社評提到，要解決北韓問題，應須「在制裁和促談上同時努力」，中國在安理會答應制裁北韓，已經傷害中國與朝鮮的關係，但美國、南韓卻「沒有在緩和緊張局勢和促談方面，盡相應的義務」。

社評指出，中國也是北韓緊張局勢的受害者，認為北韓和美國間的緊張是兩國「自己惹的事，必須要自己承擔」；北韓在試射洲際彈道導彈前，就應知道會承受國際進一步制裁，「中國沒有理由在這個時候扛它（北韓）的錯誤」。

社評也批評，美國對北韓實行全面禁運和斷交孤立的構想「不切實際」，但「半島最終爆發戰爭的可能性在增加」，中國對此的策略應是「維持獨立立場和原則...不向美國和朝鮮任何一方的過激要求讓步」。

另一方面，社評也表示，中國對北韓危機並非毫無準備，「我們（中國）應當是有充分準備的、堅決的，中國的強大力量應在整個過程中毫不猶豫地為捍衛我們的國家利益發揮作用」。

美國曾於9月表示，若中國不協助聯合國共同制裁北韓，美國可能連帶制裁中國金融業及其他企業，並於11月時，制裁1名中國人、13間中國企業及20艘船；遭制裁的中國人與北韓的貿易額高達2800萬美元（約新台幣8.4億元）。