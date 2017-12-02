多年沒洗枕頭套 大媽睫毛內上百隻蟎蟲寄生

中國一名大媽多年來從不更換枕頭套，2年前眼睛開始發紅發癢，到醫院求診後發現，她的眼睫毛上竟有大量蟎蟲，粗估高達有上百隻。（圖擷取自《楚天都市報》）

2017-12-02 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北武漢一名62歲徐姓大媽，多年來從不更換枕頭套，2年前眼睛開始發紅發癢，點眼藥水後也沒有改善，到醫院求診後發現，她的眼睫毛上竟有大量蟎蟲寄生，粗估高達有上百隻。

據《楚天都市報》報導，徐大媽2年前開始眼睛出現發癢紅腫，一開始以為是結膜炎，滴了眼藥水和人工淚液稍有改善，但在1個月後又再次發作。半個月前，徐大媽感到雙眼乾澀眼屎增多，睫毛相互黏結甚至連睜眼都困難，送至當地醫院檢查後發現，徐大媽雙眼睫毛內寄生了大量蟎蟲，有的單個毛囊裡甚至數10隻，粗略估算蟎蟲總數量達上百隻，經過治療後，最近已經康復。

據醫師了解，長期獨居的徐大媽房間內通風環境不佳，，而且平時不注意個人衛生，甚至連枕套都4、5年未曾洗換，很可能是枕套上滋生的蟎蟲轉移到眼睛裡生長繁殖。

醫院眼科副教授陳中山表示，除了生活環境髒亂，不注意個人衛生容易滋生眼部蟎蟲，摸過寵物不洗手就揉眼睛，也可能把寵物毛髮裡的蟎蟲帶到眼睛裡。陳中山說，預防眼部蟎蟲一定要注意個人與環境衛生，勤換床上用品，定期晾曬被褥，摸過貓狗等寵物也要立即洗手。