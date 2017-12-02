前美國安顧問佛林認罪 將配合通俄門調查

2017-12-02 02:00

〔中央社〕前白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）就他與莫斯科接觸、卻對聯邦調查局（FBI）說謊認罪後，今天表示將配合調查川普競選總統陣營與俄羅斯間可能的勾結。

法新社報導，佛林聲明指出：「我認清今天在法庭上所承認的行為是錯的，而且，透過我對上帝的信仰，我正在努力把事情做對。」

「我認罪和同意與特別檢察官辦公室合作，反映我在家庭和國家最大利益考量下所做出的決定。我對我的行為完全負責。」

在川普競選陣營可能和俄國勾結的調查中，佛林是迄今被起訴層級最高的卸任官員。