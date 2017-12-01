通俄案做偽證 美前國安顧問弗林被起訴

美國總統川普的前國安顧問弗林，一日被通俄門特別檢察官穆勒以做出偽證罪正式起訴。（法新設檔案照）

2017-12-01 23:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國「通俄門」調查取得重大突破，特別檢察官穆勒已正式起訴川普的前國家安全顧問弗林（Michael Flynn），指控其向聯邦調查局（FBI）隱瞞去年底與俄羅斯官員聯繫的事實，犯下「偽證罪」。弗林據悉將在一日出庭時認罪，使調查更逼近總統川普的核心圈。

弗林年初就任白宮國安顧問後不久，即被踢爆去年12月私下與時任俄羅斯駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）通電話，討論前總統歐巴馬為報復俄方干預美國總統大選所頒布的制裁，包括呼籲俄方勿過度反應，等待川普上任後重新檢討制裁內容等，但他當初不僅誤導副總統彭斯等人，還向調查川普團隊與俄方關係的FBI隱瞞實情，上任24天即被開除。

由於前FBI局長柯米曾透露，川普曾要求他「放過」弗林，令外界加倍懷疑弗林與俄方關係。美國有線電視新聞網和路透報導，穆勒1日正式指控弗林「蓄意做出假造、虛構、欺騙的聲明」，正式起訴弗林。紐約時報進一步指出，弗林將在美東時間一日上午10時半（台灣一日晚上10點30分）出庭，且可能會當庭認罪。此前已有消息指出，弗林已不再與川普團隊交流調查進度，可能會以認罪協商方式，換取輕判。

據報導，弗林是通俄門調查中，繼川普前競選團隊經理曼納福特和其副手蓋茲，以及外交政策顧問帕帕多普洛斯後，第四名遭起訴人士，也是第一名遭起訴的川普政府前官員。其中，帕帕多普洛斯的認罪讓川普大動肝火。但白宮尚未對弗林一案發表評論。