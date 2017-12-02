年度日本流行語 「拍IG照」、「揣摩上意」奪大獎

2017-12-02 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕反映日本社會情況的年度「新語．流行語大獎」結果公布，包含拍照上傳社群網站Instagram的「拍IG照」，以及涉及賤賣國有地森友學園事件中的「揣摩上意」均獲得年度大獎。

日本出版社《自由國民社》每年舉辦「新語．流行語大獎」，12月1日公布得獎名單「拍IG照」、「揣摩上意」（日文漢字為忖度）都獲得年度大獎。其中「揣摩上意」是因日本森友學園在2016年6月曾以市價14％的低價買到位於大阪的國有地，這片土地是由近畿財務局所出售，由於日本首相安倍晉三的夫人安倍昭惠曾擔任森友學園的名譽校長，外界質疑近，畿財務局賤賣國有資產是「揣摩上意」。有趣的是，有業者還藉機推出「忖度饅頭」，一度吸引大批日本人訂購。

其他的前10大新語．流行語，還包含J-Alert（全國即時警報系統）、明治大學准教授清原聖子說的「假新聞」、早稻田大學教授枝川義邦說的「睡眠負債」、搞笑藝人的搞笑哏「35億」等等。至於短跑健將桐生祥秀跑出100公尺9.98秒的「9.98」、將棋棋士藤井聰太的「29連勝」，則分別獲評審委員特別獎。

其中，「睡眠負債」是日本專家表示，只要長達兩個星期，每天只睡6小時，就可能產生「睡眠債」，進而導致容易發胖、易怒和反應變慢，甚至罹患癌症及失智症的機率都跟著提高。

至於「35億」，則是日本搞笑藝人Blouson知惠美在電視節目上給面臨戀愛或婚姻問題的女性建議，她表示，若與對象不適合就應該當機立斷，因為地球上的男性有35億人，不怕找不到合適的！