CIA前官員涉參與軍事政變 土耳其祭逮捕令

土耳其首席檢察官今（1日）對前美國中情局（CIA）官員富勒（Graham Fuller）發出了逮捕令，指控其涉嫌參與2016年的軍事政變。（圖翻攝自Hürriyet Daily News）

2017-12-01 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其去年7月15日發生軍事政變，在總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的強力鎮壓下宣告失敗；而伊斯坦堡的首席檢察官今（1日）對前美國中情局（CIA）官員富勒（Graham Fuller）發出了逮捕令，指控其涉嫌參與政變，逮捕令並寫有「企圖推翻土耳其共和國政府」、「阻撓土耳其共和國的義務」、「獲取該國政治與軍事諜報活動的機密訊息」、「企圖推翻憲法秩序」等罪名。

綜合外媒報導，富勒同時也是美國國家情報委員會（NIC）的前副主席，他被控和去年涉嫌政變失敗，現正居住於美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有掛勾。

逮捕令稱富勒出席了一場2016年7月15日至16日，於土耳其島嶼比於卡達（Büyükada island）上組織政變的會議，並於軍事接管失敗後離開了國境。

現年76歲的葛蘭是土耳其著名的伊斯蘭思想家，在土國甚至中亞擁有數百萬名支持者；他自1999年被控叛國後就自我流放於美國賓州的小鎮；葛蘭除了否認艾多根對其參與2016年政變之指控，也對該武裝政變表達強烈譴責。

據《土耳其自由日報》，富勒曾於2006年寫信支持葛蘭的美國綠卡（U.S. green card）申請。