天主教教宗方濟各將手放在羅興亞難民女孩的額頭上,為她祈福。(路透)

2017-12-01 22:00

〔即時新聞/綜合報導〕天主教教宗方濟各近日出訪緬甸與孟加拉,為了避免激化衝突,一直避談「羅興亞」(Rohingya)一詞,不過,教宗今天在孟加拉見到羅興亞難民後,首度開口提及這個敏感詞彙,教宗請求羅興亞人原諒這個世界的冷漠,並且為難民們祈福。

綜合媒體報導,教宗主持完10萬人的彌撒後,在孟加拉首都達卡一處花園會見了16名連夜趕路前來的羅興亞難民代表,其中包括12名男子、2名女子與2名女孩。教宗表示,「今日上帝的存在也被稱為羅興亞」(The presence of God today is also called Rohingya)。

教宗一一握住他們的手,並且透過翻譯了解每個人的故事。教宗也將手放在一名女孩的額頭上,為女孩祈福,也拍了拍一名難民代表的肩膀。對於羅興亞難民承受的苦難,教宗請求他們的原諒,也請他們原諒世界對他們的冷漠。教宗表示:「也許我們不能為你做很多事情,但是你的悲劇在我們心中佔有一席之地。」並且呼籲讓羅興亞人的權利能夠得到承認。