聯合國募款人道援助金 估明年需225億美元破紀錄

聯合國欲為2018年度「全球人道援助」募資的225億美元（台幣約6747億元）中，光敘利亞衝突就需要76.6億美元（台幣約2297億元），超過總額的1/3。（法新社）

2017-12-01 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今（1日）天呼籲，為2018年的全球人道援助工作募款創紀錄的225億美元（台幣約6747億元），幫助世界各地因遭遇政治、戰爭或天災而急遽增加的災民。

綜合外媒報導，明年全球需要國際援助的人數，比起去年的預估值增加了逾5%，預期全球26國中、將有近1億3600萬人需要幫忙；聯合國各機構與各大人道組織共同呼籲，所募得的資金目標用來幫助其中最為弱勢的9100萬人。

聯合國負責人道救援事務的副秘書長洛科克（Mark Lowcock）於聲明中表示：「現在需要我們協助的人數創下歷年之最；而人為的長期衝突，將還是2018整年度相關援助需求的主要因素。」但事實上這225億美元就算募到全額，也只能幫助不到總需求人數的一半。

據估計，光是敘利亞衝突就需要76.6億美元（台幣約2297億元）來幫助，超過明年經費的1/3。其中有35億美元（台幣約1049億元）將用於遭逢摧殘的敘利亞境內，該地自2011年3月以來，就有約34萬人在戰爭中死亡，數百萬人被迫離鄉背景；另外的41.6億美元（台幣約1247億元）欲用來幫助居住於各個鄰國的530萬名敘利亞難民，以及他們因收容太多人而負擔過重的社區。

正在經歷內戰與霍亂的葉門，聯合國預估將撥款項中的25億美元（台幣約749億元），為這正面臨全球最嚴重人道危機國的人民提供緊急救助。

其他需要援助金的國家還包括南蘇丹、剛果、索馬利亞等等；但過去募款成效不彰；去年（2016）全世界各地的總捐款也只有130億美元（台幣約3900億元），約為當年度總需求的一半。