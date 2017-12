怕喬丹11代有摺痕 男子先脫鞋再下跪求婚

2017-12-01 20:56

〔即時新聞/綜合報導〕寶貝,妳跟球鞋一樣重要!近日國外推特上瘋傳1則求婚影片,1名熱愛喬丹鞋的男子把女友帶到公園水池邊,正要向她求婚時,男子為避免球鞋有皺褶,先脫下右腳上的球鞋後才單膝下跪。雖然男子脫鞋舉動引起側錄的朋友大笑,但他最終也抱得美人歸。

綜合外媒報導,1名健身教練格林(Chris Green)為策劃向女友克雷文(Liz Craven)的求婚橋段,請朋友幫忙他在公園水池邊,排出「你願意嫁給我嗎?」(Will U Marry Me?)的字樣,並側錄整個過程。

格林帶著克雷文來到水池邊,2人在粉紅泡泡下的氛圍,沒想到格林做出驚人之舉,他為避免喬丹11代球鞋產生摺痕,所以他先脫下右腳的球鞋後才下跪,這舉動引起身旁好友大笑,但他最終也順利求婚成功。

脫鞋求婚影片經網友瘋傳、媒體報導,吸引超過13萬人按讚、6萬次轉貼分享。脫鞋橋段也引起許多網友的不同看法,「他很聰明阿,這雙鞋那麼貴」、「求婚很容易阿,但弄髒鞋子?那個髒汙會留一輩子耶」、「這個人很不認真耶,如果他擔心弄髒鞋,為什麼還要穿?」。

事後接受採訪的格林解釋說,克雷文知道摺痕對球鞋的重要,且在他還沒下跪前,克雷文就答應求婚。而克雷文也貼文回應,她知道球鞋對格林的重要,「我們的關係有自己的節奏(flow)」。

LMFAOOOOOO bro really took his shoe off to avoid creases. pic.twitter.com/ug4jvbeVrr