怕喬丹11代有摺痕 男子先脫鞋再下跪求婚

1名熱愛喬登球鞋的男子，在向女友求婚前，竟先脫下右腳上的球鞋才下跪。男子此舉引起朋友大笑。求婚影片也引起網路瘋傳。（圖擷自All Def Digital推特）

2017-12-01 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕寶貝，妳跟球鞋一樣重要！近日國外推特上瘋傳1則求婚影片，1名熱愛喬丹鞋的男子把女友帶到公園水池邊，正要向她求婚時，男子為避免球鞋有皺褶，先脫下右腳上的球鞋後才單膝下跪。雖然男子脫鞋舉動引起側錄的朋友大笑，但他最終也抱得美人歸。

綜合外媒報導，1名健身教練格林（Chris Green）為策劃向女友克雷文（Liz Craven）的求婚橋段，請朋友幫忙他在公園水池邊，排出「你願意嫁給我嗎？」（Will U Marry Me？）的字樣，並側錄整個過程。

格林帶著克雷文來到水池邊，2人在粉紅泡泡下的氛圍，沒想到格林做出驚人之舉，他為避免喬丹11代球鞋產生摺痕，所以他先脫下右腳的球鞋後才下跪，這舉動引起身旁好友大笑，但他最終也順利求婚成功。

脫鞋求婚影片經網友瘋傳、媒體報導，吸引超過13萬人按讚、6萬次轉貼分享。脫鞋橋段也引起許多網友的不同看法，「他很聰明阿，這雙鞋那麼貴」、「求婚很容易阿，但弄髒鞋子？那個髒汙會留一輩子耶」、「這個人很不認真耶，如果他擔心弄髒鞋，為什麼還要穿？」。

事後接受採訪的格林解釋說，克雷文知道摺痕對球鞋的重要，且在他還沒下跪前，克雷文就答應求婚。而克雷文也貼文回應，她知道球鞋對格林的重要，「我們的關係有自己的節奏（flow）」。

相關連結

LMFAOOOOOO bro really took his shoe off to avoid creases. pic.twitter.com/ug4jvbeVrr — Daniel （@MyFavsTrash） 2017年11月28日

男子的朋友們幫他安排的求婚橋段，「你願意嫁給我嗎？」（Will U Marry Me？），並側錄整個求婚過程。（圖擷自chron）

男子脫鞋之舉雖然引起朋友們的大笑，但不影響最終求婚結果，男子成功抱得美人歸。（圖擷自chron）