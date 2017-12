有意還走火？墨偷渡客槍殺美女案 謀殺誤殺均判不成立

2017-12-01 19:06

〔即時新聞/綜合報導〕美國舊金山32歲女子凱特(Kate Steinle)2015年在自家附近的14號碼頭散步時,遭曾5度被遣返墨西哥的非法移民扎拉特(Garcia Zarate)槍殺身亡案件,陪審團在僵持5天後,昨(11月30日)裁定被告謀殺與誤殺「均不成立」;整起案件引起美國社會廣泛討論,總統川普(Donald Trump)更在推特上表示這個判決非常「可恥」。

綜合外媒報導,2015年7月1日,凱特和父親、朋友一同在舊金山渡輪大廈附近的14號碼頭散步時,背部突遭到槍擊,其後死在她父親懷中;45歲嫌犯扎拉特是個遊民,當時帶着一把意外撿到的手槍於碼頭閒晃,他表示自己「撿到東西,不知道是槍」才誤下殺手,也有辯方專家證實子彈是先射中地面再反彈打到死者,目擊證人則稱,他看到被告倉皇逃跑,還把手槍扔進海中。

美國退休警探埃文斯(John Evans)供稱,未經訓練的人的確常因過於用力扣拉板機,導致槍口在發射子彈時朝下偏;扎拉特起初被控二級謀殺,但高等法院陪審團也獲准以一級謀殺、過失誤殺罪來考量,最高可處其終身監禁。歷經5天商議,陪審團昨(11月30日)天下午裁定罪嫌不成立,僅一項「持有武器的重罪犯」罪名成立,他將面臨16個月至3年的刑期。

被告辯護律師之一岡薩雷斯(Matt Gonzalez)形容事件是起「悲劇」,請外界尊重陪審團考慮過不同證據、法例後的裁決,且再再強調被告之種族背景和案件無關;但由於扎拉特曾因罪入獄,更曾5度遭遣返墨西哥,總統川普在去年大選時常常提起此案來主張加強對移民控管、美墨邊界築牆等政見,他今(1日)天在推特上怒稱:「這個判決非常可恥!也難怪我們的國民對非法移民那麼憤怒!」但也有反對者認為他在煽動種族仇恨,十分不妥。

A disgraceful verdict in the Kate Steinle case! No wonder the people of our Country are so angry with Illegal Immigration.