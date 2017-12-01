有意還走火？墨偷渡客槍殺美女案 謀殺誤殺均判不成立

美國舊金山32歲女子凱特（Kate Steinle）2015年在自家附近的14號碼頭散步時，遭曾5度被遣返墨西哥的非法移民扎拉特（Garcia Zarate）槍殺身亡。（美聯社）

2017-12-01 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國舊金山32歲女子凱特（Kate Steinle）2015年在自家附近的14號碼頭散步時，遭曾5度被遣返墨西哥的非法移民扎拉特（Garcia Zarate）槍殺身亡案件，陪審團在僵持5天後，昨（11月30日）裁定被告謀殺與誤殺「均不成立」；整起案件引起美國社會廣泛討論，總統川普（Donald Trump）更在推特上表示這個判決非常「可恥」。

綜合外媒報導，2015年7月1日，凱特和父親、朋友一同在舊金山渡輪大廈附近的14號碼頭散步時，背部突遭到槍擊，其後死在她父親懷中；45歲嫌犯扎拉特是個遊民，當時帶着一把意外撿到的手槍於碼頭閒晃，他表示自己「撿到東西，不知道是槍」才誤下殺手，也有辯方專家證實子彈是先射中地面再反彈打到死者，目擊證人則稱，他看到被告倉皇逃跑，還把手槍扔進海中。

美國退休警探埃文斯（John Evans）供稱，未經訓練的人的確常因過於用力扣拉板機，導致槍口在發射子彈時朝下偏；扎拉特起初被控二級謀殺，但高等法院陪審團也獲准以一級謀殺、過失誤殺罪來考量，最高可處其終身監禁。歷經5天商議，陪審團昨（11月30日）天下午裁定罪嫌不成立，僅一項「持有武器的重罪犯」罪名成立，他將面臨16個月至3年的刑期。

被告辯護律師之一岡薩雷斯（Matt Gonzalez）形容事件是起「悲劇」，請外界尊重陪審團考慮過不同證據、法例後的裁決，且再再強調被告之種族背景和案件無關；但由於扎拉特曾因罪入獄，更曾5度遭遣返墨西哥，總統川普在去年大選時常常提起此案來主張加強對移民控管、美墨邊界築牆等政見，他今（1日）天在推特上怒稱：「這個判決非常可恥！也難怪我們的國民對非法移民那麼憤怒！」但也有反對者認為他在煽動種族仇恨，十分不妥。