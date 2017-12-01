祖克柏姊搭機遭常客性騷擾 航空公司火速取消會員資格

臉書創辦人祖柏克的姐姐蘭迪．祖克柏日前在推特上怒罵阿拉斯加航空的機組人員，表示自己在搭機時遭一旁的男客性騷擾，但機組人員竟因為對方是常客而選擇冷處理。（美聯社）

2017-12-01 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人祖柏克（Mark Zuckerberg）的姐姐蘭迪．祖克柏（Randi Zuckerberg）日前在搭乘阿拉斯加航空（Alaska Airlines）飛往墨西哥的班機上遭受一名男乘客性騷擾，但機組人員疑似因對方是常客而不立即處理，讓她氣的在推特上大罵，而阿拉斯加航空公司在得知後表示，已針對此事展開調查並取消該乘客的會員資格。

綜合外媒報導，35歲的蘭迪於30日時，在推特上發文表示：「我對在阿拉斯加航空班機上的遭遇有不好的感受，坐我隔壁的男乘客不斷說著猥褻的言語，反映給空服員也沒有得到回應，不但對他的行為不予理會，還不停地倒酒給他，我猜是因為他的錢比我們的安全還重要。」

推文還附上一封寫給阿拉斯加航空執行長提爾頓（Brad Tilden）與副總裁的信件，蘭迪在信中指出，當她提醒空服員這件事情時，他們只說不要理睬就好，「據我了解因為對方是個常客。」隨後空服員建議她換位子，「我本來也接受，但我突然想到，為何是我換位子？我才是被騷擾的人，為什麼在這種情況下，是女性要換位子？而不是把騷擾別人的人趕出飛機外。」

阿拉斯加航空公司在蘭迪推文一個多小時後，迅速透過推特和臉書回應，表示已針對事件展開調查，這名乘客的會員福利已被取消，將等待後續調查結果；而當日稍晚，蘭迪也再度推文，稱自己與2位航空公司高層通過電話，獲知阿拉斯加航空已調查此事件，「謝謝你們嚴肅以對。」