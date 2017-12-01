調高原價再打折！中國光棍節網拍特價 遭爆8成都造假

中國消費者協會抽樣調查發現，有業者在雙11活動前先行調漲價格，有8成雙11的特價商品實際上沒有比較便宜。（資料照，法新社）

2017-12-01 17:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國各大網拍網站都想趁著光棍節「雙11」的商機大賺一筆，紛紛祭出超優惠特價，讓消費者有如得了失心瘋，瘋狂採購。如今卻被踢爆，事實上，網拍商品的原價早已在活動前悄悄調漲，因此，業者才能給這麼優惠的折扣，統計發現，有8成商品實際上並沒有比較便宜，部分商品還比實際價格更貴！

據《NHK》報導，中國消費者協會抽樣調查16家網購平台，而今年參加「雙11促銷活動」的539件特價商品中，有118件商品確實較為便宜，由於業者訂立了複雜的特價規則，有388件商品在光棍節前後的價格其實差不多，而令人驚訝的是，有33件商品在光棍節的折扣中反而「變貴了」，成為名符其實的「特價商品」。

另外，有賣家在光棍節活動來臨前，將部分商品的價格向上調漲，因此事實上有78.1％的商品，在光棍節活動中下手並沒有比較便宜。業者在雙11時「先漲價後降價」、「虛構原價」、「隨意標註價格」的案例更頻繁。

報導指出，在中國，年輕人旺盛的購買力加上光棍節，造成網路拍賣銷售額向上狂飆，而賣方為了要吸引消費者目光，紛紛祭出多項優惠，卻以複雜的規則訂立折扣率，讓消費者難以清楚得知商品實際的價值。