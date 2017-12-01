熱情洋溢！巴西性生活調查 超過60歲仍有53％有性生活

民調指出，60歲以上的「阿伯阿桑」們仍有53%保有性生活。連超過80歲以上的爺爺奶奶們也有31%「按表操課」。。示意圖。（圖取自Huffington Post）

2017-12-01 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕近日巴西國內進行了一項性生活調查，竟發現巴西人即使上了年紀也依然享受性，民調指出，60歲以上的「阿伯阿桑」們仍有53%保有性生活。連超過80歲以上的爺爺奶奶們也有31%「按表操課」。

據日媒《ニッケイ新聞》報導，巴西知名民調公司Datafolha針對全國16歲以上的人口，共2732人進行性生活調查。而針對「是否保有性生活」一題，60歲以上的歐吉桑歐巴桑們竟有53%給予肯定答案，其中男性占83%，女性占29%。另外，針對頻率一問，回答「一週一次以上」的為27%，「半個月一次」為13%，「三個月一次」為2%，而回答「半年一次」的民眾僅佔1%。

報導指出，若再將年齡層劃分得更細來看，60到70歲爺爺奶奶中，保有性生活的比率有58%，71到80歲的爺爺奶奶們也有43%，而在超過80歲之後就會大幅遞減，即使如此也仍有31%。

參與這次民調的74歲奶奶德雷莎表示，在遇到心愛的人時，年齡是完全不會影響的。德雷莎奶奶至今未婚，但有個60多歲的男朋友。