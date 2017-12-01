愛子公主過16歲生日 「嬰兒肥」又回來了！

日本皇室愛子公主今天（1日）過16歲生日，官方也釋出她在23日所拍攝的照片。（美聯社）

2017-12-01 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇室愛子公主今天（1日）過16歲生日，官方也釋出她在23日所拍攝的照片，比起去年爆瘦的身材，狀況明顯逐漸好轉。宮內廳表示，愛子公主現在過著充實的高中生活，健康的成長中。

綜合媒體報導，去年愛子公主15歲生日所公布的影片，愛子的身形與臉龐消瘦、臉色蠟黃，暴瘦的模樣成為焦點，更驚傳她罹患厭食症，而且先前也因為健康因素缺課。

宮內廳表示，愛子公主今年4月開始就讀學習院女子高中後，因為課業比起國中更難，所以愛子公主更勤於學習，尤其是漢文和世界史等國中沒有的課程。在學校學習外，愛子公主也陪同父母迎接外國到訪的貴賓。

日本今天也召開皇室會議，宣布明仁天皇將在2019年4月30日退位，愛子的父親德仁親王則在隔日（5月1日）即位，屆時也會使用新年號。依據日本皇室規定，愛子公主沒有資格繼承皇位，皇位僅限定於男性。

愛子公主今年生日的身形，比起去年爆瘦的身材，狀況明顯好轉。圖左為愛子父親德仁親王。（美聯社）

愛子公主去年生日所發布的照片。（路透資料照）