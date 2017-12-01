趕上癮！ 不僅低端人口 北京也驅逐「高端人口」

中國驅逐低端人口，其實連高端人口也遭殃。（法新社）

2017-12-01 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大興區公寓火災釀成19死8傷，當局開始以消防檢查等理由，強制驅逐外來打工者、低收入戶等弱勢族群。然而，除了這些「低端人口」之外，北京也對所謂的「高端人口」毫不手軟，在沒有原因的情況下將他們趕出居住地。

據《BBC中文網》報導，北京清華大學社會學系教授郭於華透露，他有一名已經博士畢業當上大學教師的學生，竟然被勒令於一個星期內搬走，因為他住的那棟樓被劃入清理範圍。郭於華感嘆，就那位學生的身分而言，可以算是高端人口，因此不難想像對人權的侵犯行為，昨天可能是別人，明天就換自己碰上。

在北京從事出版業的白領階級莫姓男子（化名），居住在北京朝陽區十八里店（四環）的公寓內，沒想到大興火災之後約一個星期，公寓門口就被貼上告示，要求住戶3天內搬遷離開。報導中指出，從以上事件不難發現，北京不僅在清理低端人口，連白領族都會遭殃。

莫男表示，其實他所住的公寓，和倉庫改建的大興公寓不同，而且環境不錯，讓他懷疑政府所謂的消防安檢，其實相當模糊。房東根叔（化名）指出，在當局來貼公告之前，有官員前來公寓盤查，沒有檢查出任何問題，但過幾天後就跑到公寓貼出告示。不過，當局連理由都沒有說清楚，僅聲稱是「上面通知下來」，必須要拆除。