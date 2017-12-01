美不認中為市場經濟國家 外媒：兩國貿易戰火升溫

美國已投書WTO拒絕承認中國是「市場經濟國家」，並反對中國在WTO自動獲得市場經濟地位。（資料圖，路透）

2017-12-01 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕自美國總統川普亞洲行後，美中關係真的更熱絡了嗎？美國已經向世界貿易組織（WTO）交出一份40頁的法律申請書，拒絕承認中國是「市場經濟國家」，並反對中國在WTO自動獲得市場經濟地位。外界認為，美中貿易戰火將越演越烈。

據《時事通信社》報導，美國提出的法律申請書指出，支持歐盟（EU）不承認中國是「市場經濟國家」的立場，並反對中國在WTO自動獲得市場經濟地位。報導指出，歐美國家認為，中國為保護國內產業，會私下給予不公平的補助金，破壞了歐美的市場價格。而美國此舉必定將引起中國反彈，美中兩國間關係再度緊張。而《華爾街日報》則指出，這是美國首次打開天窗說亮話，拒絕承認中國的市場經濟地位。

而對於美國此一動作，中國尚未做出回覆，但中國商務部新聞發言人高峰上個月曾對此問題做出回應，他強調，「所謂『非市場經濟國家』的概念，並不存在於世貿組織的多邊規則中，只是個別成員冷戰時期的國內產物，世貿組織164個成員中，有此國內法的成員寥寥無幾。這與全面、徹底履行世貿組織國際條約義務，不能混為一談。