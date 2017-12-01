太扯！她冒用身分任教 長達16年後才被本尊發現

2017-12-01 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國冒名頂替案件層出不窮，這回又傳出一名女子竟盜用別人身分任教長達16年！

根據媒體綜合報導，中國安徽省宿州市一名叫王瑩瑩的女子，在去年要繳交社會保險時，發現錢無法匯進去，經查後，承辦人員竟和她說，王瑩瑩早在2001年3月開始繳納社保，工作單位是埇橋區順河鄉中心學校。

王瑩瑩帶著疑惑前往埇橋區順河鄉中心學校，發現在這所學校中，也有個「王瑩瑩」。王瑩瑩本人向對方表示自己社保無法交出，查到有個王瑩瑩在繳，對方則回應，「對啊就是我，我來處理這個事情就好了。」不過到了下個月，無法繳錢的情況還是沒解決。

一個月後過去，王瑩瑩再發現她的公積金也交不進去，狀況與社保一樣，都是和王瑩瑩老師重複，雖然對方表示已改身分證，不影響王瑩瑩繼續繳社保和公積金，但還是讓她質疑「身份證號碼可以一錯錯十幾年嗎」？跑去找對方對質，對方也含糊其辭，讓她覺得她的身分被盜用。

原來，王瑩瑩本人在1997年大學畢業時，父母託人幫她申請教師一職，為此，她還到上海進修英文，但後來聽說家鄉教職工作不好找，她就在外地工作；事後王瑩瑩到學校調出資料，發現那個人的名字叫苗娟，從2001年開始，便開始使用她的照片、證件。

對於冒充一事，埇橋區教體局稱，已開會研究決定，對冒名頂替者苗娟做出開除的處理，不過當地媒體隨後回訪發現，苗娟仍在上課。

11月14日，區教體局召開了局長辦公會，對苗娟做出停止工作、停發工資的先期處理決定，除名等相關事項正按法定程序進行。