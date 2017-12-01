中國首見立體翼龍胚胎！16顆蛋化石保存樣本超罕見

中國與巴西的國際科學研究團隊在新疆一處考古遺址發現大量的翼龍蛋化石，其中有16個內含有立體保存胚胎。（圖擷取自澎湃新聞）

2017-12-01 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕考古學界的重大發現！中國與巴西科學家在新疆維吾爾自治區的一處考古遺址發現翼龍的骨骼和數百顆翼龍蛋化石，而其中16顆蛋化石包含有部分胚胎遺骸，這也是中國首次發現有立體保存的翼龍胚胎化石紀錄。

綜合媒體報導，中國與巴西的國際科學研究團隊將這一科學發現與研究發表在國際頂級期刊《科學》上，他們指出在新疆維吾爾自治區的考古遺址中，過去就曾有數百具公和母的成年「天山哈密翼龍」化石出土，旁邊也有幼年翼龍和蛋的化石，對於科學家而言，這種活在1億2千萬年前的白堊紀物種或許是瞭解所有翼龍的最好方式。

翼龍是地球上第一個飛向天空、也是唯一絕滅的飛行脊椎動物，但過去多數發掘的翼龍蛋化石和胚胎大多呈現被壓扁的平面狀態，所以這次大量內含胚胎立體保存樣本的情況可說是相當罕見，據負責發掘研究的中國科學院古脊椎動物與古人類研究所表示，這次發現可以為科學家一窺這種史前生物的繁殖、發育，以致整個族群的生命史，提供豐富歷史證據。

透過對翼龍化石群、翼龍胚胎的研究及高精度3D斷層掃描重建技術分析，科學家認為天山哈密翼龍的後肢發育速度較前肢快，孵化出的幼龍具有地面行動能力，但還不能飛行，因牙齒萌發較晚，很可能不會主動捕食，需父母餵食照料，科學家甚至因此首次提出一種新的假說：「翼龍胚胎發育並不像之前認為的那麼早熟，幼年翼龍還需要成年翼龍的投食照顧。」