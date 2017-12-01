離奇！早知會被毒殺？ 金正男包包裡放12瓶解毒劑

2017-12-01 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男今年2月在馬來西亞遇刺身亡，但離奇的是當時金正男的背包其實有12瓶解毒劑，剛好就可以用來治療神經毒劑的症狀。

金正男遭刺殺的案件目前仍於馬來西亞政府審理中，當時兩名女子將VX神經毒劑抹到金正男的臉上，他出現中毒症狀，他瞳孔異常收縮，內褲上沾滿了糞便。

馬來西亞傳媒引述毒理報告，金正男的背包裡有12瓶含有阿托品（Atropine）的解毒劑，一名醫生在當地法庭指出，當局先前曾將這12瓶阿托品和其他7件證物給她做化驗。