中國駐韓使館遭丟汽油彈！兇手竟是自家人...

中國駐韓大使館29日遭丟擲汽油彈，兇手竟是中國人。（圖取自YTN NEWS）

2017-12-01 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國的駐韓大使館竟遭人擲汽油彈，而且兇手還是自家中國人？一名中國籍男子29日對中國駐韓大使館的正門投擲汽油彈，現場立刻竄起火勢，所幸未造成任何人受傷。他對警方供稱，自己的家被中國政府奪走，還因為莫須有的罪名坐過牢，為了洩憤才會犯案。

綜合外媒報導，首爾南大門警察署指出，一名55歲的中國籍男子於29日下午2點30分左右，竟對首爾中區的中國大使館投擲汽油彈，汽油彈砸在大使館正門旁邊的牆壁上，瞬間竄出熊熊火焰，而大使館前站崗的警察見狀後，立即持滅火器撲滅火勢，並以現行犯逮捕該名男子。這名中國男子於偵訊時表示，自己的家被中國政府奪走，還因為莫須有罪名坐過牢，為了洩憤才會犯案。

另外，在該名男子犯案前，中國駐韓大使館前聚集了基督教的脫北者團體「中國同胞會」的成員，當時10多名成員為反對中國政府強制將脫北者送回北韓，正在進行第400次的抗議活動，就在抗議成員結束記者會，散場的2到3分鐘後就發生了此起事件。所幸該名男子投擲出的汽油彈並未造成任何人受傷，而警方指出，該名中國籍男子與中國同胞會沒有直接關係。

對此，韓國網友不但不生氣，竟還反誇這名中國籍嫌犯是「烈士」，「大韓民國褒揚對象」、「該頒獎章給他」、「愛國者」、「應該立刻放了他」、「把脫北者送回北韓，根本比殺人還殘酷」、「反而文在寅政府對中國半個字都吐不出來」、「為什麼文在寅對於中國公安逮捕脫北者都不吭聲呢」、「中國是韓國的敵人」。