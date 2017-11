中國加油好嗎 ？ 川普：你們派去北韓的特使沒用

2017-12-01 11:19

〔即時新聞/綜合報導〕北韓日前再度發射洲際彈道飛彈「火星-15型」,且飛行高度打破歷史紀錄,射程預估含蓋全美,威脅程度倍增。對此,美國總統川普事後與中國國家主席習近平通話,後來還在社群媒體發文,指中國派往北韓的特使沒有任何作用。

川普於當地時間30日在推特上寫到,「中國派往北韓的特使,似乎沒有對小火箭人(金正恩)發揮任何影響,很難相信北韓的人民、軍人能夠在如此恐怖的環境下生活。俄羅斯和中國都譴責了這次的試射。」

習近平日前指派中國中央對外聯絡部長宋濤擔任特使前往北韓,盼與北韓領導金正恩會面,最後卻遭對方冷處理。

美國務卿提勒森也表示,中國在施壓北韓上所做的努力有目共睹,但還能再更加把勁,像是切斷對北韓的石油供應。

The Chinese Envoy, who just returned from North Korea, seems to have had no impact on Little Rocket Man. Hard to believe his people, and the military, put up with living in such horrible conditions. Russia and China condemned the launch.