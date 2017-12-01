中國加油好嗎 ？ 川普：你們派去北韓的特使沒用

2017-12-01 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓日前再度發射洲際彈道飛彈「火星-15型」，且飛行高度打破歷史紀錄，射程預估含蓋全美，威脅程度倍增。對此，美國總統川普事後與中國國家主席習近平通話，後來還在社群媒體發文，指中國派往北韓的特使沒有任何作用。

川普於當地時間30日在推特上寫到，「中國派往北韓的特使，似乎沒有對小火箭人（金正恩）發揮任何影響，很難相信北韓的人民、軍人能夠在如此恐怖的環境下生活。俄羅斯和中國都譴責了這次的試射。」

習近平日前指派中國中央對外聯絡部長宋濤擔任特使前往北韓，盼與北韓領導金正恩會面，最後卻遭對方冷處理。

美國務卿提勒森也表示，中國在施壓北韓上所做的努力有目共睹，但還能再更加把勁，像是切斷對北韓的石油供應。