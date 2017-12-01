日本化學工廠大爆炸3重傷 居民緊急撤離

日本化學工廠發生爆炸，半徑100公尺內的居民都撤離。（圖擷自《ANN》YouTube）

2017-12-01 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本靜岡縣富士市一處化學工廠，於今日早上8時30分許發生大爆炸，已知3人重傷11人輕傷，現場濃煙密布，黑煙直沖天際。當局已發布避難指示，呼籲附近民眾緊急撤離。

據《NHK》報導，消防單位於上午接獲通報，荒川化學工業位於富士的工廠發生爆炸，警消到場後發現建築物內竄起紅色火焰，黑煙正在劇烈升起。富士市於上午9時40分開始，針對工廠半徑100公尺內的居民進行疏散，包括鷹岡地區、傳法地區、丘地區的民眾都需要撤離。

距離工廠約300公尺的商店內，有目擊民眾回憶，爆炸當下彷彿地震，想跑出去時馬上看到工廠的黑煙沖天，嚇得又跑回大樓內避難。工廠附近的OL表示，大約上午9時30分有警察過來，建議她們先待在公司內，因為火災已經散發出有毒物質。

荒川化學工業專門製造製紙業所需要的化學用品，以及印刷業所要用到的樹脂。該工廠為24小時不間斷運作，爆炸當時仍在進行製程中，一部分的工廠外牆瞬間被炸飛。由於印刷用品原料內含有石油，造成濃煙不斷竄出。目前約有20輛消防車輛在灌救，詳細損害狀況還不明朗。