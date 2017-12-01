葉門叛軍再射飛彈 沙國稱成功攔截

2017-12-01 05:36

〔中央社〕沙烏地阿拉伯經營的「阿拉伯電視台」報導，葉門什葉派激進叛軍今天再次對沙烏地發射一枚彈道飛彈，不過飛彈於沙國西南部城鎮海米斯穆謝特（Khamis Mushait）附近被擊落。

阿拉伯電視台（al-Arabiya）在推特貼文說：「防空部隊攔下一枚『青年運動』（Houthi）叛軍朝海米斯穆謝特發射的彈道飛彈。」不過阿拉伯電視台未提供更多細節。

「青年運動」稍早表示，他們對沙烏地阿拉伯發射一枚彈道飛彈，並擊中一處軍事目標。這是「青年運動」本月第2次發動類似攻擊。