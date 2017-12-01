川普轉推反穆斯林影片 英美齟齬升溫

2017-12-01 04:44

〔中央社〕美國總統川普在推特轉貼英國極右派團體的反穆斯林影片，意外引發英美兩國一場外交齟齬；包括倫敦市長在內多名英國政壇人士今天呼籲政府，取消對川普的國是邀訪。

川普轉推英國極右派團體「英國優先」（Britain First）反穆斯林影片後，英國首相梅伊（Theresa May）透過發言人指責川普「大錯特錯」；川普則不甘示弱推文反嗆梅伊，要她別把注意力放在他身上，應多注意正發生在英國境內、危害社會的極端伊斯蘭恐怖主義。

英美關係向來深厚，川普今年一月就職後，第一位在白宮接見的外國領袖就是梅伊；英國因將於2019年脫歐，也更加渴望與美國達成雙邊自貿協定。不料兩國關係卻因英國不滿川普多次在推文說三道四，出現緊繃。

美聯社報導，梅伊今天再次反擊川普，在約旦訪問時表示「我們必須非常嚴肅地處理恐怖分子威脅；我們雖一同努力，但這不代表在美國做錯事時我們會避諱開口，反而會把話對他們說清楚。」

梅伊還說：「我要很清楚地說，轉推『英國優先』的影片絕對是件錯事。」

英國政壇多名人士敦促政府取消仍在排定對川普的國是邀訪，包括政壇新星的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）。梅伊是今年一月訪問華府時宣布邀請川普訪問英國。

不過分析家預期，英美這對跨大西洋夥伴間的關係深厚，足以輕鬆克服這場齟齬。