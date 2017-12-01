眾院兩黨齊呼下台 涉性騷資深議員住院

2017-12-01 03:20

〔中央社〕美國國會裡任職最久的議員、民主黨眾議員柯尼爾斯身陷性騷風暴，還一度想遮掩，眾院兩黨領袖今天都呼籲他應請辭；年近九旬的柯尼爾斯則不堪連日壓力而住進醫院。

法新社報導，就在媒體報導88歲的柯尼爾斯（John Conyers）因不堪壓力而住院數小時後，眾議院的兩黨領袖就呼籲他請辭。

26日還為柯尼爾斯辯解的眾院民主黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi），今天轉變態度表示，對柯尼爾斯不利的指控「很嚴肅、很有可信度且令人失望」。

裴洛西雖表示為柯尼爾斯與他的家人祈福，但也說：「然而，柯尼爾斯議員應該請辭。」

共和黨籍的眾議院議長萊恩（Paul Ryan）告訴媒體：「是的，我認為他應該立刻請辭。我已聽取連串他的相關指控，我覺得他該辭。」

美國媒體今天稍早報導，因身陷性騷指控還一度想遮掩、而身陷排山倒海壓力的民主黨眾議員柯尼爾斯，已不堪壓力而住院。

柯尼爾斯的友人與政治顧問瑞德爾（Sam Riddle）在柯尼爾斯的住家外受訪表示，柯尼爾斯已住進一間底特律地區的醫院。

媒體引述瑞德爾的談話說：「（柯尼爾斯承受）媒體緊咬、政治禿鷹和連串指控者的巨大壓力，這種壓力任何人都受不了。」

除柯尼爾斯外，民主黨籍參議員佛蘭肯（Al Franken）也被控不當碰觸與親吻多名女子，面臨外界要他下台的壓力。