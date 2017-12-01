傳撤換提勒森 白宮：目前無人事案宣布

2017-12-01 02:36

〔中央社〕美國總統川普今天未直接回應是否要讓國務卿提勒森繼續留任；白宮發言人桑德斯則說，「目前沒有人事案要宣布」，提勒森會繼續領導國務院。

「紐約時報」今天報導，川普預計在數週內換掉提勒森（Rex Tilleson），由中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接替。中情局長一職則將由共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）接手。

而川普上午在白宮橢圓形辦公室與巴林王儲薩爾曼（Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa）會面，面對記者喊問「是否想要提勒森留在職位上」？川普僅說，「他在這兒、芮克斯（提勒森的名字）在這兒」。

桑德斯（Sarah Sanders）隨後告訴記者，正如總統所說，而「目前沒有人事案要宣布」，提勒森會繼續領導國務院，全體內閣成員都致力於達成川普政府團隊這無比成功的第一年。

川普和提勒森的歧見日深且檯面化，在華府已不是新聞。美國國家廣播公司（NBC）日前曾報導提勒森倦勤，還說他私下批評川普「低能」，當時提勒森駁斥報導不實，強調自己從未考慮離職，但對是否說過川普「低能」卻未直接否認，而是說「他實在搞不懂華府的文化」，不願回應這種無聊瑣事，強調川普「很聰明」。

川普後來公開喊話，願和提勒森做「智力測驗」，還有些不服氣地指出，「我能告訴你們，誰會贏。」

紐時是在提勒森下週將赴歐洲訪問前夕，披露白宮打算數週之內撤換他的消息。紐時指出，除川普對提勒森早已厭惡，原本力挺提勒森的白宮幕僚長凱利（John Kelly）的看法有變，也是原因之一。

報導說，凱利認為，提勒森的印象在白宮眼裡已是「傷痕累累」，恐怕不再是總統所需要的國務卿。