涉職場性騷擾被炒 美知名主持人道歉

2017-12-01 00:30

〔中央社〕美國知名晨間電視節目「今日秀」主持人勞爾因為被控性騷擾遭開除一天後，發表道歉聲明，由前主持搭檔在今天節目中大聲代為宣讀。勞爾為他所謂的「令人困擾的缺陷」道歉。

勞爾（Matt Lauer）20年來一直主持「今日秀」（Today）這個晨間電視節目，如今他的工作突然告終。最近數月來，愈來愈多的美國娛樂界、政界和媒體圈有權力男性被控涉嫌性騷擾，現在勞爾加入他們的行列。

現年59歲的勞爾在聲明中表示，對他的指控中，部分「並非真實或是遭到曲解」，不過「這些故事中已有足夠的真實性讓我感到窘迫和羞愧」。

根據美國國家廣播公司（NBC）的聲明，一名女同事27日晚間向NBC管理階層反映，她和勞爾在2014年俄羅斯素溪（Sochi）冬季奧運一起工作時，勞爾對她性騷擾，NBC於是開除勞爾。

過去總和他坐在一起搭擋的節目主持人賈斯禮（Savannah Guthrie），今天在節目一開始就大聲宣讀勞爾的聲明。勞爾在聲明中表示：「彌補傷害需要許多時間與反省，我承諾將展開這樣的努力。」

勞爾在聲明中說：「現在這是我的全職工作。過去2天，我勉力認真檢視自身令人困擾的缺陷。」

勞爾表示，對於他所造成的傷痛，他感到「萬分抱歉」。