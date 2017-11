2017-11-30 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕美國前總統歐巴馬曾訂下目標,要求學校每年需逐步減少營養午餐中的鈉含量。不過川普卻在昨日(29)宣布暫停此計畫,直到2019年之前,現行的鈉含量標準將維持不變。

綜合外電報導,川普自當政後一一推翻前朝法令,這一次的目標則是要停止學校營養午餐的「減鹽計畫」。這項舉動引起美國公眾利益科學研究中心 (Center for Science in the Public Interest) 的不滿。

美國公眾利益科學研究中心的成員武坦(Margo Wootan)表示,「目前的高中午餐目標佔孩子每天鈉攝入量的三分之二,太多鹽了,這是學校午餐中鹽含量的危險水平,鈉含量需要降低。」

美國農業部糧食與營養服務局(Food and Nutrition Service) 表示,現行的鈉含量標準為,小學生每餐不超過1230毫克,中學生為1360毫克,而高中生則為最多的1420毫克。而直到2019年之前,將不再進行調整。

農業部長帕度(Sonny Perdue)對川普的政策表達認同,他認為放寬限制是必要的,因為孩子有時根本不會吃什麼「更健康的食物」,造成食物浪費。