年齡不是距離 19歲女大生愛上53歲卡車司機

兩人常分享恩愛照放閃。（圖擷取自William Maldera臉書）

2017-11-30 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕愛不分國界，同樣也不分年齡！在美國就有女大生愛上了年紀足以當她爸爸的卡車司機。儘管起初女孩家人十分反對，但最後也都慢慢接受，兩人也決定在明年的8、9月結婚，攜手過一生！

根據外媒報導，今年19歲的麥克拉（Michaela Matson）來自美國內布拉斯加州奧馬哈市（Omaha），去年在交友軟體上認識了大她34歲、住在加拿大的威廉（William Maldera），也就是她現在的心上人。麥克拉回想，當時看到威廉的相片，當下第一個想法便是覺得這個男人好帥！並深深被吸引住。

之後兩人聊得投合，互相了解，並墜入愛河，兩人也決定要見面。麥克拉還表示，因為他們一人在美國，一人在加拿大，原本麥克拉打算瞞著爸媽去見威廉，但威廉阻止她這麼不負責任的行為，勸她要老實告訴父母。

麥克拉父母得知兩人愛戀的事後，十分生氣，千方百計想要阻止麥克拉去會情郎，還威脅要斷絕血肉關係。但麥克拉去意已決，最終還是成功到了加拿大和威廉見面。

幾經折騰後，麥克拉的父母也逐漸接受了威廉，兩人也決定於明年（2018年）的8、9月結婚。麥克拉高興地表示：「大家都覺得我們的組合很奇怪，但我覺得外人可以這麼快評斷我們是一件才相當有趣的事。我不在乎這些，我們兩人之間有太多相似的地方，已經迫不及待要結婚了！」