加拿大漁夫抓到「刺青」龍蝦？ 螯上赫見百事可樂圖案

加拿大一隻龍蝦的螯上出現百事可樂（Pepsi）圖案，就像有了個紅藍相間的「刺青」般，十分有趣。（圖翻攝ctvnews）

2017-11-30 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大美女漁夫林德斯特（Karissa Lindstrand）日前在加國所屬大馬南島（Grand Manan）外海的漁船上進行綑綁龍蝦工作時，意外發現其中一隻的螯上出現百事可樂（Pepsi）圖案，就像有了個紅藍相間的「刺青」般，十分有趣；但專家也提醒，這可能為海洋垃圾嚴重氾濫的警示之一。

綜合外媒報導，林德斯特一直在船上進行龍蝦的綑綁工作，本月21號她在漁船捕撈起的漁獲中，發現這隻有「百事可樂刺青」的龍蝦；身為一天平均可灌到12瓶百事可樂的超級粉絲，她興奮不已地將照片拍下並分享到Facebook上，引來外國網民熱烈討論。

林德斯特表示，在螯上出現的圖並不是紙張材質，但可看到一格一格的像素方格，還能用手指刮除；加國輿論過去1星期來熱烈討論圖案的「真相」，有人認為龍蝦可能是依附在海底的可樂罐上生長、有人猜測是可樂罐卡在龍蝦殼上，但也有人大笑：「這是百事可樂的業配吧！」

林德斯特之後對該隻龍蝦產生濃厚興趣，想回頭將牠抓出展示，可惜牠已混入大量漁獲中不知去向；而新布藍茲維省（New Brunswick）海洋協調與保護委員會的雅培（Matthew Abbott）則呼籲，這此「刺青」事件除了有趣，人類也該反思全球海洋垃圾的棘手問題；每年約有500萬至1300萬噸的塑膠垃圾流入海洋，至2050年，海中塑膠的總重量將會超過魚類之總重量。