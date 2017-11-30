男大生遭女友的前男友殺害慘死 她卻不願出庭作證

2017-11-30 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省石家莊一名在銀行實習的男大生李俊杰原本前途一片光明，但他卻在今年3月慘遭女友朱某的前任男友、王姓男子給割喉殺害，事後王男被逮，相關案件則在審理中，但李俊杰的父親李小國控訴，在慘案發生後，朱女彷彿人間蒸發般避不見面，連出庭作證都不願意，讓李小國相當寒心。

根據中國媒體《現代快報》報導，最近在中國社群微博上，一則內容為「大四學生被女友前男友殺害」的文章，引起網友關注和熱議。整起案件發生在今年3月27日，兇手王男發現前女友朱女和被害人李俊杰同居後，心生忌妒，雙方一言不合發生肢體衝突，過程中王男持水果刀朝李男頭、頸揮舞，李男頸部血管被劃破，流出大量鮮血，最終送醫不治。

王男事後被警方逮捕，並依故意殺人罪起訴；不過李小國表示，本月14日開庭審理時，王男在法庭上一點悔意都沒有，一句道歉都沒說，希望判兇手死刑，並對朱女不願出庭作證表達寒心，「為了保護她，我們家小孩遇害了」。

李小國表示，案發至今都沒見過朱女本人，開庭前希望朱女出庭作證，但朱女選擇了迴避，「最後我發微信求她說，求妳出庭吧，我跪著求妳都行，她也沒回我。」

石家莊中級人民法院則表示，該案仍在審理中，不願透露更多細節。