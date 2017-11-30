與病魔纏鬥14年 冰桶挑戰發起人辭世 享年46歲

2014年風行社群媒體的「冰桶挑戰」，成功募得2億美元（約新台幣60億元）投入漸凍症研究。（美聯社）

2017-11-30 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕還記得2014年風行全球社群媒體的「冰桶挑戰」嗎？這個活動宗旨在於喚起大眾對漸凍症（肌萎縮性脊髓側索硬化症，ALS）的注意，並成功募得2億美元（約新台幣60億元）投入漸凍症研究，不過活動發起人傳出近日逝世，享年46歲。

綜合媒體報導，「冰桶挑戰」發起人瑟納查（Anthony Senerchia）本身即為漸凍症患者，他在2003年被診斷罹病，醫生評估他只剩下幾年壽命，但他堅強地與病魔纏鬥14年，還透過社群媒體發起「冰桶挑戰」，成功引爆話題。

這項活動要求挑戰者用整桶冰水倒在身上，並點名下1名挑戰者，挑戰者可以選擇捐10元給漸凍人慈善基金會，或者接受挑戰並點名下一個人，不過大多數挑戰者2件事都會做，相關影片在網路上不斷發酵，也吸引到全球名人一同響應。

第一個被點名挑戰的是瑟納查的親友，他笑說「一開始只把這個挑戰當成一個玩笑，沒想到真的成就了一件偉大的事。」瑟納查在上周六（25日）辭世，他的遺孀提到，漸凍症患者就像是遭到身體背叛，非常艱辛，但她認為瑟納查是一個生命鬥士，將他的一生致力於為更多人做出貢獻。