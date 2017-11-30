河北保定治空污 禁放煙火5年

河北省保定市指出，未經許可舉辦焰火晚會及其他大型焰火燃放活動者，將對責任單位處新台幣4.6萬到23萬罰款。圖為湖南在今年8月1日，為慶祝中國人民解放軍建軍90週年燃放煙火。（路透）

2017-11-30 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省保定市近日在秋冬季大氣污染防治工作記者會上表示，自12月1日起，全年含春節期間禁止燃放煙花爆竹，有效期5年。

中媒報導指出，保定市人民政府13日正式修訂印發「保定市主城區禁止、限制燃放煙花爆竹規定」，要求自12月1日起，保定市主城區全年禁止燃放煙花爆竹，有效期5年，同時官方也實行煙花爆竹實名購買流向登記制度，販賣者需詳細瞭解購買人的燃放區域，在禁限放區域內燃放的一律不予銷售。保定市公安局也會在主城區禁放區域內巡邏查控，特別是春節期間，以最大限度遏止非法燃放煙花爆竹行為。

當局指出，違反規定燃放煙花爆竹的，將由公安機關責令其停止燃放，處人民幣100元以上500元以下（約新台幣460到2300元）罰款。至於未經許可舉辦焰火晚會以及其他大型焰火燃放活動者，將對責任單位處1萬元以上5萬元以下（約新台幣4.6萬到23萬）罰款。若有構成違反治安管理行為的，將處10日以上15日以下拘留。

報導提到，保定市區兩級公安機關自2013年來嚴厲查處非法燃放煙花爆竹行為，共勸阻欲非法燃放煙花爆竹行為2000餘次，破獲非法燃放煙花爆竹案件141起，行政拘留違法人員151名。