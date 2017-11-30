北韓「火星-15」恐可裝載多彈頭 核攻威脅大幅提高

「火星-15」彈頭從尖頭轉為鈍頭，裝載的導彈發射車也從16輪變成18輪，專家指出，北韓在洲際飛彈的層面取得相當進展，威脅性大增。（美聯社）

2017-11-30 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於當地時間昨（29日）晨2時，朝日本海發射1枚洲際飛彈，當天中午北韓官媒《朝鮮中央電視台》宣布，試射「火星-15」洲際飛彈獲得成功，今北韓官媒更公布多張「火星-15」相關照片，南韓專家指出，與7月份兩度發射的「火星-14」相比，北韓在洲際飛彈的層面取得相當進展。

據《韓聯社》報導，北韓官方媒體今公布多張「火星-15」照片，北韓領導人金正恩也入鏡，全程觀察發射過程，對「火星-15」非常滿意；韓國專家根據北韓所公布的照片分析指出，與7月份兩度發射的「火星-14」相比，「火星-15」更大更重；「火星-15」長21公尺，比「火星-14」還長2公尺，裝載的導彈發射車也從16輪變成18輪，彈頭也從尖頭轉為鈍頭。

有專家指出，從彈頭的轉變，研判北韓為導彈的重返大氣層載具設計保護蓋，「火星-15」日後恐可搭載多枚彈頭，多彈頭設計的洲際飛彈突破攔截及摧毀目標的能力更強，多彈頭可分別攻擊不同目標，讓反導彈系統難以悉數攔阻。

「火星-15」推進力也較「火星-14」來得強力，其裝配2台白頭山發動機驅動，屬於具備兩階段推力的兩節式導彈，「火星-14」僅配1台發動機；另外在載具方面，北韓也公開此前從未曝光的18輪導彈發射車，這是全球首次採用9對負重輪的導彈發射車，令日本防衞大臣小野寺五典坦承，這是一款具備相當能力的洲際飛彈。

由於在短短2個月內北韓洲際飛彈實力大幅發展，專家對於「火星-15」是一款全新的洲際飛彈還是僅僅為「火星-14」的改良版，仍有不同的意見。