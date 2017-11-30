安卓之父離開Google原因 疑與女下屬「不當關係」

2017-11-30 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國政壇與好萊塢性醜聞延燒至科技圈，曾任職於Google的安卓之父安迪‧魯賓（Andy Rubin）近日遭爆料指出，魯賓離開Google的真正原因是因為與女性下屬有「不當關係」。

綜合報導，外媒《The Information》28日刊登文章指出，安卓之父魯賓2014年離開Google的原因是因為與女性下屬間的「不當關係」，而非魯賓向外界宣稱是為了創業離開。知情人士透露，魯賓的一名女性下屬在2014年，向Google人資部門投訴她與魯賓間的關係後，Google便展開調查。

調查結果指出，魯賓「行為不當，且有判斷偏差狀況」，據《The Information》報導，魯賓因此離開Google，但未詳細描述事件經過。

魯賓創立的手機品牌Essential公司否認此報導，並回應魯賓任職Google期間，以及離職後皆無涉入不當行為；魯賓發言人麥克‧史崔克（Mike Sitrick）說，魯賓在Google時，任何關係都是出於自願，也未被Google告知有不當行為；目前魯賓則出於個人原因離開工作崗位。

除了魯賓，先前Uber工程高階主管阿密特·辛哈（Amit Singhal），和亞馬遜電影電視部門主管羅伊·普萊斯（Roy Price）皆因涉入性醜聞而辭職。