北京強制清理「低端人口」 官媒稱充滿人文關懷溫度

中國北京大興區在11月18日發生一場大火，造成19人死亡、8人受傷，並衍生出北京當局強制驅離「低端人口」（低收入弱勢及外來打工族）的爭議。（路透資料照）

2017-11-30 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大興區在11月18日發生一場大火，造成19人死亡、8人受傷，並衍生出北京當局強制驅離「低端人口」（低收入弱勢及外來打工族）的爭議。中國官媒表示，北京的建設者來自五湖四海、四面八方，為北京發展做出了重要貢獻，而最近連3天舉辦招聘會，火熱程度與冬日的凜冽寒風形成鮮明對比，「我們的城市永遠充滿人文關懷的溫度，也必將更安全、繁榮、文明、和諧、宜居。」官媒一席話卻遭台灣網友狂酸，「中國真是一個和諧的國度。」

中國官媒《北京日報》今（30日）在頭版發出一則特稿〈北京需要五湖四海的建設者〉中寫道，大興區當局為了安全隱患遭清理整治的相關人員，連續3天舉辦專場招聘會（類似就業博覽會），給有困難的人得到必要幫助，現北京當局堅定有序消除安全隱患的決心，也顯現這座城市對待來自五湖四海建設者的溫度。

文中提到，來自四面八方的建設者參與和付出，造就北京成為處處充滿生機與活力的國際大都市，而北京要如何成為國際一流的和諧宜居之都，依然需要五湖四海的建設者一起奮鬥、一起打拚。給予建設者、勞動者們以尊重、關心和愛護，切實改善和優化他們的工作環境，讓他們在北京生活得更安全、更有保障，同樣是城市「守夜人」的應盡之責。

台灣網友表示，中國真是一個和諧的國度，「充滿濃濃的善意」、「喜歡你暖暖的文字 洋溢著滿滿的幸福」、「講幹話，還真是世界通用」、「皇城之內一片和諧」、「中共官方發言果然沒有讓大家失望」。也有人批評中國不知道羞恥，「中國人不知道什麼是羞恥」、「已經練到豪洨跟喝水一樣平常」、「現在是說幹話比賽？」、「官媒的話要倒著聽」、「通篇鬼話」。