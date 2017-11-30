金正恩滿意火星-15試射擬攻美 專家：「還要1年」

導彈分析師艾爾曼（Michael Elleman）表示，「導彈是否可以具備進入（大氣層）技術能力還不確定。」，朝鮮如欲研製可以到達美國西海岸的洲際彈道導彈，「至少還要1年。」（法新社）

2017-11-30 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕北韓昨日再度試射飛彈，北韓國營中央電視台主播李春姬報導表示：「新開發的『火星-15』洲際飛彈試射成功，領導人金正恩相當滿意。」，有西方專家認為實際射程可能達1萬3000公里，打到美國華府應是「綽綽有餘」；但美國約翰霍普金斯大學導彈專家指出：「至少還要1年才會發生。」

根據《今日美國》報導，國約翰霍普金斯大學國際研究院韓美研究所《North 38》網站，針對北韓進行研究、分析，昨日導彈分析師艾爾曼（Michael Elleman）表示，「這次發射可知朝鮮目前似乎僅於洲際導彈技術上邁出「一小步」，導彈是否可以具備進入（大氣層）技術能力還不確定。」艾爾曼認為，朝鮮如欲研製可以到達美國西海岸的洲際彈道導彈，「至少還要1年。」

首爾風險集團（Korea Risk Group）的訊息與分析管理執行長Chad O’Carroll表示：「儘管北韓當局稱核武洲際彈道飛彈已經完成，但也許僅表示初準備開始進行「火星-15」大量生產動作，至於是否已掌握核彈頭小型化技術尚不確定」， Chad O’Carroll又說：「看起來平壤似乎仍未掌握潛射彈道飛彈的核武能力，儘管一直在努力。」

南韓統一部的部長趙明均（Cho Myoung Gyon）；亦與北韓政府建立政策的南韓政府統一部門負責人；趙明均昨日表示「朝鮮在明年之前，不太可能完成他們的核計劃。」