北韓最新導彈火星-15曝光！ 金正恩全程指導笑呵呵

北韓在時隔75日後，29日再次導彈試射。（法新社）

2017-11-30 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在時隔75日後，29日再次導彈試射，北韓官方媒體30日公布最新照片，最新型的「火星-15」洲際飛彈曝光，也稱北韓領導人金正恩全程觀察發射過程，也對「火星-15」非常滿意。

北韓官方媒體《朝中社》和《勞動新聞》發布多張「火星-15」型洲際彈道導彈試射現場照，並指金正恩在28日聽完導彈發射匯報後，連夜趕至發射現場，督導工人製造的發射架，激賞發射架「無可挑剔」。金正恩抵達發射場後，在他的指導下發射導彈，並表達對此次試射導彈非常高興。

《韓聯社》報導，「火星15」型導彈的火箭末端偏圓，與「火星14」型導彈尖形末端形成對比，「火星15」型導彈的機體較長，而「火星14」型導彈以往只是由8軸導彈發射車裝載。北韓也稱此次試射驗證了新型9軸導彈發射車（TEL）的機動能力。

金正恩在導彈發射過後，表示對這次試射相當滿意，並對參加新型彈道武器系統開發相關人員表達感謝。金正恩說，當天是北韓實現北韓核武大國的偉大歷史事業、導彈強國偉業的意義深遠的日子。

北韓官方媒體30日公布最新照片，最新型的「火星-15」洲際飛彈曝光。（法新社）

北韓官方媒體《朝中社》和《勞動新聞》發布多張「火星-15」型洲際彈道導彈試射現場照。（法新社）

金正恩抵達發射場後，在他的指導下發射導彈，並表達對此次試射導彈非常高興。（法新社）