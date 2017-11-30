印度北部河流變黑泥河 汙染源疑來自中國

2017-11-30 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕印度北部與中國接壤的阿魯納查省，其主要河流席安河的河水近幾個月變成黑色，當地政府懷疑，是中國在席安河上游的泥土挖掘工程汙染河水。

綜合報導，印度與中國稱藏南地區相接的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）東祥縣（East Siang），其主要河流席安河近月被汙染成黑色。

東祥縣長塔塔克（Tamyo Tatak）說，「河水因為含有過量類似水泥的物質，過去一個半月已經死了很多魚，也無法供居民使用」，並說明河水「在最近一次雨季後變成黑色，我們原本以為只是一般雨季後的泥沙，但河水兩個月後仍然是黑色的。去年11月至今年2月，水還很清澈，現在連我的祖父都沒看過河水有這麼黑過」。

阿魯納查省議員尼農‧厄林（Ninong Ering）則認為，中國在席安河上游修建引水道的工程，可能是汙染河水的原因。厄林表示，印度幾個月前曾有調查指出，中國正在計畫挖掘人工河道，分流席安河上游、西藏雅魯藏布江的江水，儘管中國否認此調查，但之後席安河就變成了黑色。

厄林推測，中國在席安河上游約修建10多條河道，有多輛卡車或船將挖出的土壤傾倒入河中造成汙染。厄林擔心，一旦分流河道建設完成，席安河將會乾枯，也建議應組成一個國際調查小組研究此案，以確認中國此行為是否違反國際條約。

《南華早報》10月曾報導，中國正建造一條長達1000公里的水道，試圖將雅魯藏布江的江水引入新疆塔克拉瑪干沙漠。中國外交部發言人華春瑩否認此報導，並稱中國政府會顧及到雅魯藏布江下游國家的利益。

席安河為西藏雅魯藏布江的下游支流，出西藏後流入印度阿魯納查省。