受林奕含事件啟發 香港跨欄女將自爆遭前教練性侵

香港田徑代表隊23歲跨欄女將呂麗瑤今天凌晨在臉書自爆遭教練性侵。（圖擷自呂麗瑤臉書）

2017-11-30 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港田徑代表隊23歲跨欄女將呂麗瑤今天凌晨在臉書自爆遭教練性侵，因為看到台灣女作家林奕含案件後，決定公開小時候的不愉快經歷，指控前教練對她性侵，引發香港社會譁然，她呼籲各界勇敢說出真相。

呂麗瑤今天生日，她選擇在生日當天說出前教練對她性侵的過程，當年她僅13、14歲，當時的教練Y（化名）很用心教導她，她也很信任教練Y，然而最終教練Y卻以「按摩放鬆肌肉」為由，對她的私處狂摸。呂麗瑤形容，「直至被脫內褲那刻，我仍然反應不過來。」

呂麗瑤表示，過去一直不敢公開，甚至還和教練有來往，但每次教練靠近她都令她不舒服，有時碰到該教練只硬着頭皮寒暄一兩句，便想趕快掉頭跑掉，不料卻遭到外界批評沒禮貌、不懂飲水思源。

呂麗瑤表示，受到林奕含案件和美國體操女選手馬羅尼（McKayla Maroney）被隊醫性侵犯事件影響，當時馬羅尼勇敢說出真相，她認為馬羅尼影響她很深，因此她願意重提此事，勇敢面對過去，希望藉此為更多人帶來正面影響。

她強調，香港的體育界未曾聽過有性侵犯或非禮的案例，但相信同類事件是存在的。她呼籲若有不幸地與她有相似的遭遇，希望能鼓起勇氣，向身邊的人尋求協助，不再姑息養奸，在華人文化裡，性議題從來被認為是尷尬、羞恥或不可公開討論的事。

目前呂麗瑤表示不會回應任何與本事件有關的問題，至於網友則紛紛批評該教練，有人留言「很憤怒體育界有如此敗類！好慶幸有運動員敢站出來！不是絕望，是重生！生日快樂！」