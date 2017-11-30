性騷擾醜聞延燒 美名廣電主播中箭落馬

2017-11-30 05:00

〔中央社〕美國知名廣播電視主持人涉及性騷擾醜聞擴大中。繼CBS上週將晨間主播羅斯炒魷魚後，NBC今天也解雇晨間主播勞爾，另廣播名人凱勒因不當行為遭明尼蘇達公共廣播電台解聘。

這波美3大電視新聞知名主播在工作場合涉及性騷擾指控持續延燒。在各方指控紛至沓來之際，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）董事長萊克（Andy Lack）決定解雇59歲的晨間新聞節目主持人勞爾（Matt Lauer）。

NBC聲明指出，認真檢視控訴後，認定勞爾明顯違反公司規範，決定開除他。雖然這是勞爾在NBC新聞網逾20年來唯一控訴，惟證據顯示，這可能不是單一事件。

「紐約時報」報導特別採用熱門節目「今日秀」（Today）主持人勞爾在2016年美總統大選期間，專訪民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的斗大照片。

美國八卦專欄「第6版」（Page Six）披露，勞爾可能涉及2014年素溪冬季奧運（Sochi Olympic Winter Games）期間，性騷擾一位NBC女同事，這名員工已向NBC人事部門提出控訴，且有證據顯示另有其他同事受害。

另外，「大家來我家」（A Prairie Home Companion）創作者及知名電台主持人凱勒（Garrison Keillor）也遭指控與幕僚有不當行為，被明尼蘇達公共電台（Minnesota Public Radio）解聘，立即生效。

明尼蘇達公共電台同時宣布即刻中止與75歲凱勒旗下媒體公司任何商業往來關係，包括發行、廣播The Writer's Almanac節目及重播The Best of A Prairie Home Companion。

另一名現年75歲的哥倫比亞廣播公司（CBS）老牌資深主播羅斯（Charlie Rose）上週爆發性騷擾醜聞案後，已捲舖蓋走人，美國公共電視網（PBS）也將他開除。