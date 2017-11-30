有如度假村 沙國聖戰士感化站從心做起

2017-11-30 01:04

〔中央社〕室內游泳池、陽光灑落的庭院、穿著制服的員工，這個沙烏地阿拉伯社區看似5星級度假中心，其實是康復中心，專為凶暴聖戰士（jihadist）設立的感化中心。

巴基斯坦「論壇快報」（Express Tribune）與法新社報導，利雅德「穆罕默德．納衣夫諮商暨保健中心」（Mohammed bin Nayef Counselling and Care Centre）是監禁與自由之間的舒適中途之家，引起大眾關注沙國處理自家極端分子的爭議性策略。

全球打擊恐怖主義的作法通常和無人機攻擊和刑求有關，這個中心作法背後的理念，卻是奉行極端主義需要意識形態治療，而非施予威壓。

在神職人員和心理學家監督下，中心透過所謂的宗教諮商和意識形態排毒，致力避免服完刑期的聖戰士重返聖戰。

中心主任阿布馬格哈伊德（Yahya Abu Maghayed）表示：「我們聚焦在導正他們的思想、他們錯誤的觀念、他們對於伊斯蘭教的偏差。」他帶領記者乘坐高爾夫球車，參觀高大棕櫚樹排列成行的社區。

囚犯住在一排低矮的建築內，配備大螢幕電視和特大號床，房子四周鋪設修剪整齊的草坪。

許多和蓋達組織（Al-Qaeda）、塔利班（Taliban）有關係的囚犯，身穿寬大白袍四處自由走動，也可到寬敞的運動中心、宴會廳以及為配偶來訪而專設的配有傢具公寓。

阿布馬格哈伊德表示：「 我們讓『受益人』覺得他們是一般人，仍有機會重返社會。」他堅稱，中心不會稱他們是犯人或是囚犯。

長期以來，沙國遭指控輸出極端保守的遜尼派瓦哈比教派教義（Wahhabism）到世界各地，但沙國本身也是國內恐怖攻擊的受害者。

沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）試圖擊退極端保守的瓦哈比教派的影響力，他本週啟動41國軍事同盟打擊伊斯蘭極端主義，誓言把恐怖主義從地球上清除。

這座成立於2004年的康復中心，就是沙國清除國內暴力極端主義策略的核心作為之一。

中心宣稱已治療超過3300名恐怖主義罪犯，其中包括從古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）監獄遣返的未判決囚犯。

阿布馬格哈伊德宣稱，中心「治療成功率86%」。衡量標準是從中心畢業後至少10年未再參與聖戰。

對於難以教化的人，中心不用強迫的方式，改採親情攻勢，強調家庭聯繫的重要、鼓勵結婚生子，在心理上束縛住他們，讓他們難以返回暴力相向的日子。

中心內的心理教育專家阿夫南（Ali al-Afnan）指出：「你不能以武力對付恐怖主義。只有理念可以對抗理念。」