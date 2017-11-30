北韓再射飛彈 川習熱線商討對策

2017-11-30 00:46

〔中央社〕北韓宣稱成功試射新型洲際彈道飛彈後，中國國家主席習近平29日與美國總統川普熱線商討對策。川普通話後說將對北韓再祭「重大制裁」，中方新聞稿卻隻字未提制裁。

根據北韓官媒報導，北韓29日凌晨成功發射威力強大的新型「火星-15」飛彈，攻擊範圍涵蓋美國全境。中國外交部發言人耿爽隨後表示，中方對北韓這次試射表達「嚴重關切和反對」，希望有關各方「慎重行事」。

中國外交部官網今天凌晨發布新聞稿指出，習近平29日「應約」與川普通電話。兩人談及中美關係、川普11月稍早對中國進行的國是訪問，以及北韓再次試射飛彈後的朝鮮半島局勢。

根據新聞稿，川普表示，美方對北韓再次試射彈道飛彈對國際安全的影響「深感擔憂」。美方重視中方在解決朝鮮半島核問題上的重要作用，願加強與中方溝通協調，找到解決朝鮮半島核問題的辦法。

習近平強調，實現朝鮮半島無核化、維護國際核不擴散體系、維護東北亞和平穩定，是中方堅定不移的目標。中方願與包括美方在內有關各方繼續保持溝通，共同推動朝鮮半島核問題「朝著對話談判、和平解決的方向發展」。

中美兩國都致力實現朝鮮半島無核化，但路線卻嚴重分歧。

川普主張以制裁增加對北韓施壓，並多次表示「一切選項」都擺在檯面上，暗示不排除動武。北京方面則不斷強調制裁不是目的，而應以對話協商和平解決有關問題，不願見到朝鮮半島生戰生亂。

聯合國安全理事會美東時間29日召開緊急會議，因應北韓最新一次飛彈試射。

川普與習近平通話後，在個人推特發文說，他與習近平討論了北韓的「挑釁行為」，「今天將對北韓祭出更多重大制裁。這個狀況將得到處理！」

北京方面已明確表態，不會在聯合國架構外對北韓實施制裁。也就是說，川普若要加碼制裁北韓，除了單邊制裁，美國只能擬出新的聯合國制裁決議草案，並爭取中國、俄羅斯等國同意。