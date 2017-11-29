波士尼亞戰犯國際法庭服毒 送醫不治

法官宣布判處20年監禁後，普拉亞克當庭大喊「我不是戰爭犯」，並拿起小瓶子或玻璃杯往嘴裡倒。他的律師接著表示，「我的當事人說他服用的是毒藥」。（法新社）

2017-11-29 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國法官今天（29日）就波士尼亞前克羅埃西亞裔政治與軍事領袖的戰爭罪行，做出最終判決，其中，波士尼亞戰爭前指揮官普拉亞克（Slobodan Praljak）當庭服毒，稍晚傳出已身亡。

綜合外媒報導，位於荷蘭海牙的聯合國前南斯拉夫問題國際刑事法庭（ICTY），今日在宣布普拉亞克判處20年監禁後，普拉亞克當庭大喊「我不是戰爭犯」，並拿起小瓶子或玻璃杯往嘴裡倒。他的律師接著表示，「我的當事人說他服用的是毒藥」。

雖然主審法官隨即暫停宣判，並要求醫生緊急處理，但根據克羅埃西亞國營電視台指出，普拉亞克在服毒後身亡。電視台援引靠近普拉亞克的消息人士指出，他在海牙一家醫院死亡。

荷蘭警方未對電視台報導做出回應。法庭發言人Nenad Golcevski則說，他現在沒有任何訊息可以分享。

普拉亞克是週三等候最終上訴裁決的6名波士尼亞前克羅埃西亞裔政治與軍事領袖，他們在2013年被法官裁定在波士尼亞戰爭期間，迫害、驅逐並殺害穆斯林。

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